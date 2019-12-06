Лжегаговики залезли к пенсионерке в комод и забрали деньги на Байконурской

Лжегаговики залезли к пенсионерке в комод и забрали деньги на Байконурской
В отдел полиции обратилась 81-летняя женщина. Фото: Pixabay

В Приморском районе Северной столицы стражи порядка ищут мошенников, которые обокрали пожилую жительницу.

Преступный инцидент случился в четверг, 5 декабря, в одном из домов на Байконурской улице. В отдел полиции обратилась 81-летняя женщина. По словам заявительницы, неизвестные представились сотрудниками газовой службы и вошли в квартиру. Скрывать своих намерений аферисты не стали: они тут же полезли на верхнюю полку комода, где лежали деньги.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, ущерб составил 62 тыс. рублей. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, который получил ножевое ранение от неизвестно. Пострадавшему удалось отнять у злодея рюкзак.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб пенсионерка
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Лжегаговики залезли к пенсионерке в комод и забрали деньги на Байконурской
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