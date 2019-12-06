Мужчина получил ножевое ранение около своего дома на Малоохтинском

Мужчина получил ножевое ранение около своего дома на Малоохтинском
Неизвестный нанес ножевое ранение мужчине. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный нанес ножевое ранение мужчине. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

О случившемся в отдел полиции сообщили в четверг, 5 декабря. 42-летнего пострадавшего госпитализировали из квартиры дома 94 по Малоохтинскому проспекту. По его словам, около 21:30 у дома 92 неизвестный ударил его ножом. Пострадавший также добавил, что отнял у злоумышленника рюкзак.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске виновного в смертельном ДТП в Бокситогорском районе. В результате лобового столкновения погибли двое.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб ножевое ранение
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