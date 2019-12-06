Виновник лобового ДТП, в результате которого погибли двое, объявлен в розыск

В пятницу, 6 декабря, в Бокситогорском районе Ленобласти произошла смертельная авария с участием двух легковых авто. В результате лобового столкновения погибли два человека. Виновник ДТП объявлен в розыск.

Авария случилась около 04:10 на 386 километре автомобильной дороги Вологда — Тихвин. Как сообщили в УГИБДД по городу и области , Toyota выехала на «встречку», где столкнулась с «ВАЗ 2110». Отечественным авто управлял 23-летний мужчина. Личность второго водителя не установлена.

В результате аварии водитель и пассажир «ВАЗ», мужчина на вид 30 лет, скончались на месте. Других пассажиров указанной машины, мужчин 28 и 26 лет, доставили в ближайшее медучреждение в тяжелом состоянии.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на месте трагического ДТП на трассе А-114 работают экстренные службы.