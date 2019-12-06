Среди ночи в лобовом ДТП под Бокситогорском погибли двое

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое из них скончались. Фото: pixabay

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое из них скончались. Фото: pixabay

В Бокситогорском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли два человека.

Авария случилась сегодня ночью, 6 декабря, на трассе под Бокситогорском. Машины двигались на 56 километре федеральной трассы А-114, когда произошло столкновение.

Как сообщает «78» со ссылкой на источник в экстренных службах, все произошло около четырех часов ночи. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое из них скончались.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовой аварии на Московском шоссе. Участники аварии образовали затор на участке.