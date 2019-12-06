Массовая авария ночью затормозила Московское шоссе

Массовая авария ночью затормозила Московское шоссе
ДТП произошло сегодня ночью, 6 декабря. Фото: vk.com/spb_today

В Пушкинском районе Северной столицы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками стали четыре легковых автомобиля.

Авария случилась сегодня ночью, 6 декабря, на Московском шоссе. На опубликованных фотографиях видны последствия произошедшего — поврежденные машины и образовавшийся затор на участке.

«Перекресток возле съезда в пром. зону», — уточнил место происшествия автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Подробности случившегося не уточняются. Одним из участников ДТП стал грузовой автомобиль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об очередях в Петербурге – жители скупают билеты на детскую елку.

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Массовая авария ночью затормозила Московское шоссе
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