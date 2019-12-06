В Петербурге собираются крупные очереди за билетами на детскую елку

В Красногвардейском районе местные жители устроили давку в администрации муниципального округа «Пороховые». Там петербуржцы могли получить бесплатные билеты на детский новогодний праздник.

Как рассказали очевидцы в паблике «Красногвардейский район Санкт-Петербурга», не менее сотни человек стояли в очереди на проспекте Косыгина за билетами на детские елки. Горожане рассказали, что в этом году жителям выдали менее тысячи билетов.

В прошлом году жителям Красногвардейского района раздали порядка трех тысяч билетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне готовы потратить 18 тыс. рублей на новогодние праздники. В среднем около 18 тысяч рублей на одного человека готовы потратить на новогодних каникулах жители России. Это на 5% больше, чем в уже прошедшие праздники.