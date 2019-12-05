Россияне готовы потратить 18 тыс. рублей на новогодние праздники

38% проголосовавших уже определились с расходами на Новый год. Фото:pixabay.com

38% проголосовавших уже определились с расходами на Новый год. Фото:pixabay.com

В среднем около 18 тысяч рублей на одного человека готовы потратить на новогодних каникулах жители России. Это на 5% больше, чем в уже прошедшие праздники.

В прошлом году этот показатель был равен 17 тыс. рублей. Об этом сообщили в исследовании сервиса Superjob.