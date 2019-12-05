Россияне готовы потратить 18 тыс. рублей на новогодние праздники

Россияне готовы потратить 18 тыс. рублей на новогодние праздники
38% проголосовавших уже определились с расходами на Новый год. Фото:pixabay.com

В среднем около 18 тысяч рублей на одного человека готовы потратить на новогодних каникулах жители России. Это на 5% больше, чем в уже прошедшие праздники.

В прошлом году этот показатель был равен 17 тыс. рублей. Об этом сообщили в исследовании сервиса Superjob.

Также уточнялась, что 38% проголосовавших уже определились с расходами на праздники. РИА Новости рассказали, что больше остальных собираются потратить жители Москвы, расходы которых составляют по 21 тыс. рублей на человека.

Было проведено исследование во всех регионах России о среднем новогоднем бюджете россиян. Оказалось, что граждане с доходом выше 80 тыс. рублей готовы потратить в 1,5 раз больше средств чем люди, чей бюджет менее 30 тыс. рублей. В опросе приняли участие 5 тыс. респондентов.

Ранее в gazetas.spb.ru сообщалось, что министр культуры Владимир Мединский отметил, что в новогодние каникулы возможен перенос некоторые иностранных кинолент, если они будут мешать российским. Он также подчеркнул, что речь идет об однотипных фильмах, но такого не происходило за последние несколько лет.

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