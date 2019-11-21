Мединский предупредил россиян о возможном переносе фильмов в новогодние каникулы

Министр культуры заявил, что у ведомства есть такие полномочия.

Об этом стало известно 21 ноября. Обо всем сообщает ТАСС. Министр культуры Владимир Мединский отметил, что в новогодние каникулы возможен перенос некоторые иностранных кинолент, если они будут мешать российским. Он также подчеркнул, что речь идет об однотипных фильмах, но такого не происходило за последние несколько лет.

Владимир Мединский не знает, рассматривается ли сейчас вопрос о переносе какого-либо фильма. Зато министр посоветовал россиянам сходить на «Притяжение» и «Союз спасения», которые считает лучшими.

Ранее в gazetas.spb.ru сообщалось, что Мединский признал, что Фонд кино не справляется с продвижением российских фильмов. Он отметил, что для Фонда кино продвижение российских фильмов – «проблема» и «боль».