Александровский дворец в Царском селе в 2020 году станет музеем Романовых

Государственный музей-заповедник «Царское Село» планирует в 2020 году открыть Александровский дворец. Резиденция станет мемориальным музеем семьи Романовых от Екатерины II до Николая II.

Александровский дворец — любимая и последняя резиденция императора Николая II. В ней он жил после отречения от престола вплоть до лета 1917 года. Последний раз публика могла посетить дворец еще в 90-е. Тогда он был открыт лишь частично. Как целостная экспозиция, рассказывающая о семье Романовых, дворец предстанет впервые, сообщает ТАСС.

К высокому сезону планируется открыть восемь интерьеров Николая II и Александры Федоровны, рассказала директор музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова.

К конце году публика сможет увидеть левую половину дворца. Реставрация её велась шесть лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минкульт не поддержал предложение ограничить доступ китайских туристов в «Царское село».