В Минкульте не поддержали идею ограничения доступа в Царское Село для туристов из Китая

В Минкульте не поддержали идею ограничения доступа в Царское Село для туристов из Китая
Музей по-прежнему останется доступен для всех. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ведомство сделало официальное заявление, что речи об ограничении доступа китайских туристов в музей-заповедник не идет.

В Министерстве культуры отметили, что меры необходимо принять по регулированию туристического потока, но на посетителей это не должно повлиять. Дирекция музея-заповедника Царское Село и Департамент музеев разработают систему, которая должна поспособствовать разгрузке территории культурно-исторического объекта.

Однако все туристы должны иметь равную возможность посетить достопримечательность.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что обсуждаются варианты продажи билетов через интернет, как это делается во многих музея мира. Также поступило предложение о сокращение количество непрофессиональных экскурсоводов среди групп иностранных туристов. Об установлении квот для путешественников из Китая высказался депутат Виталий Милонов.

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