Минкульт обсудит возможности уменьшения турпотока в Царском Селе

Депутат Виталий Милонов внес предложение о введении квот для туристических групп. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Депутат Виталий Милонов внес предложение о введении квот для туристических групп. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Делегация из Министерства культуры прибудет в музей-заповедник «Царское село», чтобы обсудить возможности урегулировании туристического потока.

Летом 2019 года количество желающих посетить исторические объекты превзошло все ожидания. Стало понятно, что необходимо ограничить масштаб туристов. В качестве вариантов предлагается ввести продажу билетов онлайн, на сайте музея. Такой способ активно применяется во всех главных мировых музеях.

Но проблема также состоит в том, что Екатерининский дворец не столь просторен внутри, каким кажется снаружи из-за своей массивности. Большинство посетителей стремится посмотреть Янтарную комнату, которая и вовсе весьма скромных размеров.

Кроме того, обсуждалась необходимость исключить работы неквалифицированных гидов-переводчиков с иностранными туристами.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Минкульт выразил беспокойство из-за количества китайских туристов в Царском Селе.