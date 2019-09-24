Минкульт обеспокоен наплывом китайских туристов в «Царское село»

В ведомстве считают, что огромное количество людей отпугивает российских туристов.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. О том, что Министерство культуры требует регулировать поток иностранных туристов в музее-заповеднике «Царское село», сообщает «Комсомольская правда». С одной стороны, в интересе китайских граждан к достопримечательностям Санкт-Петербурга нет ничего плохого. С другой, это отпугивает российских туристов, которые не хотят ехать туда.

«Одна из ключевых проблем — это введение регуляторов потоков и обеспечение доступа граждан к нашему культурному наследию»,

— рассказали в Минкульте.

Возможно, для иностранных туристов сделают специальные дни посещения музея.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что тысяча пассажиров прокатилась в «Туристическом вагоне» до Выборга. Последний «Туристический вагон» в последний раз отправился по маршруту Петербург — Выборг в субботу.