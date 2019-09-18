Тысяча пассажиров прокатилась в «Туристическом вагоне» до Выборга

«Туристический вагон» курсирующий между Петербургом и Выборгом совершил свою последнюю поездку 14 сентября.

В экскурсионных поездках в Выборг приняли участие более тысячи пассажиров. Поездки были организованы АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». В среднем наполняемость «Туристических вагонов» превышала 96%, сообщает пресс-служба компании.

Последний «Туристический вагон» в последний раз отправился по маршруту Петербург — Выборг в минувшую субботу, 14 сентября.

Сезон экскурсионных поездок до Выборга начался в период майских праздников и продолжался на протяжение всего лета. Вагоны курсировали с регулярным графиком в каждую субботу.

Экскурсию проводили представители Гильдии экскурсоводов Выборга. Пассажирам предоставлялась возможность за 99 рублей познакомиться с историческими фактами и достопримечательностями.

Ранее GazetaSPb сообщала, что осенью в Петербурге запустят туристический маршрут ретротрамвая.