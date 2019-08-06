Осенью в Петербурге запустят туристический маршрут ретротрамвая

Ретротрамвай с бортовым номером 1 обещает стать новым туристическим брендом Петербурга.

В Северной столице планируется запустить новый регулярный маршрут ретротрамвая №1 для жителей и гостей города. Об этом рассказал вице-губернатор города Олег Марков в ходе совещания, посвященного новому туристическому бренду столицы.

Согласно плану, трамваи будут ходить от старейшего трамвайного парка на Васильевском острове, из которого в 1907 году вышли первые электрические трамваи. Далее маршрут пойдет по Среднему проспекту, через Тучков мост, по проспекту Добролюбова, про Кронверкскому проспекту, через Троицкую площадь, Троицкий и Литейный мосты.

Пассажиры ретротрамвая смогут увидеть Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», Михайловский замок и другие достопримечательности Петербурга. На маршруте трамвая предусмотрено 17 остановок.

«Почетными пассажирами ретротрамвая всегда будут ветераны, гости и участники торжественных мероприятий, посвящённых Дню Великой Победы, Дню снятия блокады Ленинграда», — отметил Марков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на маршруте №60 будут ходить трамваи «Витязь-М».