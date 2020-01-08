В Колпино двое с пистолетами обнесли магазин «Дикси»

В Колпино двое с пистолетами обнесли магазин &#171;Дикси&#187;
Полицейские начали розыск. Фото: pixabay

В Колпинском районе произошло вооруженное ограбление – двое неизвестных с пистолетами обокрали магазин «Дикси».

Преступный инцидент произошел во вторник, 7 января, в магазине на набережной Комсомольского канала. В отдел полиции обратилась одна из сотрудниц. По ее словам, двое злоумышленников ворвались в торговый зал и, угрожая пистолетом, взяли товары. После мужчины скрылись.

По данным правоохранительных органов, сообщает 78.ru, к месту происшествия оперативно прибыли правоохранители и изъяли отпечатки пальцев.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о карманниках, орудовавших в одном из районов Петербурга. Действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения в магазинах.

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