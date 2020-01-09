Выборг отличился количеством туристов на Рождество

Хороводы в Выборге. Фото: кадр из видео ЛенТВ24

Хороводы в Выборге. Фото: кадр из видео ЛенТВ24

Народными гуляньями отметили в Выборге один из главных православных праздников — Рождество Христово.

Ленобласть вошла в пятерку самых привлекательных для туристов российских регионов по статистике за минувший год. Она заняла четвертое место, уступив Подмосковью, Краснодарскому краю и Крыму.

Особенно туристы заинтересовались местным уголком средневековья — Выборгом, сообщает телеканал ЛенТВ24. Этот городок оказался лидером Ленобласти по количеству туристов.

Один из туристов, посетивших Выборг на Рождество, отозвался о городе как о большом сундуке с удивительными сокровищами. Однако, он отметил, что городу не помешает провести реставрацию некоторых местных достопримечательностей.

Праздник начали отмечать еще в полдень — на Соборной площади зазвучали народные песни и колядки. Дети и взрослые полюбовались на рождественский вертеп. А за музыкальное сопровождение отвечал выборгский этно-культурный центр «Вереск».

В 2019 году Выборг посетили порядка миллиона туристов, среди которых 40 тысяч путешественников из различных стран мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новогодние праздники в Выборге открыли для посещения башню Ратуши.