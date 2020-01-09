Петербуржцам рассказали, куда можно сдать живые новогодние елки

Петербуржцам рассказали, куда можно сдать живые новогодние елки
Петербуржец может помочь животным, сдав елку в пункт приема. Фото: кадр из видео

Петербургские эко-активисты рассказали, что новогодние деревья можно сдать в пункты приема. Зачастую они открыты возле контейнерных площадок многоквартирных домов.

Как сообщает телеканал ЛенТВ24, жители Северной столицы могут помочь животным, сдав свою новогоднюю ель в пункт приема, из которых они направляются в центр реабилитации животных «Велес» в Ленобласти. Там ели используют а качестве мягкой подстилки для зверей.

А питомник «Кентаврик» в Петербурге, в который отвозят ели целыми КамАЗами, использует свежую хвою и дробленые деревья в корм для животных. Мелкую щепу также используют для подстилки на выгулах, создавая мягкий грунт для лошадей и коз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогодние елки Петербурга превратят в щепу.

животные новогодняя ель новости спб переработка экоактивисты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Криминального авторитета Барсукова (Кумарина) доставили в колонию для ...
Петербуржцам рассказали, куда можно сдать живые новогодние елки
Выборг отличился количеством туристов на Рождество
Реформа обращения с ТКО ждет Ленобласть в 2020 году
Dragon-English Академия собирается провести первую конференцию в режиме офф-лайн
FLYONE вновь запустит рейсы межу Петербургом и Кишиневом
Женщина из Московской области выиграла миллиард рублей в лотерею
Хозяин дома в Белоруссии три дня не замечал мертвого друга за новогодним столом