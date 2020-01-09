Юрий Антонов перенес серьезную операцию

Известный отечественный артист эстрады Юрий Антонов перенес сложную операцию на колене. Теперь 74-летнему певцу предстоит длительная реабилитация.

О самочувствии Антонова рассказал его друг, предприниматель Андрей Ковалев. По словам бизнесмена, грядущий юбилей, — 75-летие, — певец, вероятно, отпразднует позже, «когда самочувствие позволит». Отметим, что проблемы с ногами у музыканта начались еще в 2018 году, после неудачного падения.

Тогда певец порвал связки и впоследствии потребовалось хирургическое вмешательство. Он рассказал «Московскому Комсомольцу», что ходить с травмой почти невозможно: «Я сейчас еле-еле хожу с палочкой», — поделился Антонов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Джастина Бибера диагностировали смертельно опасное заболевание. В течение последних двух лет певец активно лечится.