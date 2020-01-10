Эксперты назвали самые редкие имена для детей в России

Популярным именем для мальчиков в 2019 году стал Артем. Фото: pixabay

Популярным именем для мальчиков в 2019 году стал Артем. Фото: pixabay

Наиболее редкими именами для новорожденных в минувшем голу стали Посейдон и Феоктиста, а наоборот, популярными — Артем и София.

Согласно данным из Единого реестра записей актов гражданского состояния, представленных ФНС, наиболее редкими именами для младенцев также стали Порфирий и Властислав, а среди женских имен ими также оказались Милорада, Матрена и Дива.

Среди популярных имен для мальчиков были Александр, Иван и Михаил, а среди девочек — Виктория, Анна, Алиса и Мария.

По данным ФНС, с 2018 года в стране мальчиков рождается несколько болье, чем (51,45%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в 2020 году новорожденные получат специальные подарки.