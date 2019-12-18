В Ленобласти в 2020 году новорожденные получат специальные подарки

Подарки можно будет получить с 1 марта. Фото: Pixabay

Подарки можно будет получить с 1 марта. Фото: Pixabay

Родители новорожденных, которые появятся на свет в предстоящем году в Ленобласти, будут получать спецподарок. Соответствующее постановление утвердил и подписал глава региона Александром Дрозденко.

«Подарок новорожденному» можно будет получить с марта следящего года, с первого числа его можно будет забрать в ЗАГСе и МФЦ. Главное условие данной акции – один из родителей должен имеет место жительства в области, или ребенок рожден в регионе.

Как сообщает пресс-служба администрации, в состав подарка будут входить самые необходимые для новорожденных предметы: байковое одеяло, комплект пеленок и клеенка, боди, шапочка, чепчик, штанишки, прорезыватель для зубов, а также светоотражающие наклейки для коляски.

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