Названы самые популярные имена новорожденных в Петербурге

В этом году необычных имен не встречалось. Фото: Pixabay

В этом году необычных имен не встречалось. Фото: Pixabay

Сотрудники Комитета по делам записи актов гражданского состояния составили небольшой рейтинг имен, которые дают новорожденным в Санкт-Петербурге чаще всего.

За прошедшие полгода в Северной столице не встречались случаи с регистрацией необычных имен. Все новоиспеченные родители давали своим детям традиционные русские имена.

Однако и среди них есть лидеры по популярности. Новорожденных мальчиков родители чаще всего называли Александр, Михаил и Артём. Девочек же в этом году родилось больше всего с именами София, Мария и Анна.

Встречаются реже, но не сильно уступают: Максим, Иван, Дмитрий, Роман, Даниил, Кирилл, Лев. Среди девочек ситуация следущая: Алиса, Анастасия, Виктория, Ксения, Полина, Дарья и Елизавета.

Отмечается, что в прошлом году в Санкт-Петербурге немало детей получили необычные имена. Например, были зарегистрированы Эктор, Златозар, Лесомир, Пафнутий, Нерон, а также Рея, Доброслава, Этна, Трина и Неа.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный парад ВМФ в Петербурге назван самым привлекательным событием выходных.