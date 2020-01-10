Синоптики объяснили аномально теплую зиму в России

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему в Россию до сих пор не пришла зима, хотя в Канаде в это же время она аномально холодная.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Варакина, отсутствие привычной зимы в России связано с все еще не сформировавшейся зоной высокого давления, которую также называют «сибирским максимумом». Она отвечает за удержание теплого воздуха и его дальнейшее выхолаживание, распространяющееся по территории страны впоследствии.

По словам специалиста, «сибирский максимум» сейчас находится неподалеку от Монголии, над северо-западной частью Китая и захватывает восточную часть России.

Из-за этого в Бурятии сейчас -30 градусов, а весь холодный воздух уходит в сторону Канады. При этом теплые циклоны свободно движутся в центральную часть страны через Урал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что слишком теплая зима может оставить Петербург и Ленобласть без зерна.