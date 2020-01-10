ДТП с участием троллейбуса и Nissan произошло на перекрестке Будапештской и Белы Куна

ДТП с участием троллейбуса и Nissan произошло на перекрестке Будапештской и Белы Куна
В результате ДТП никто не пострадал. Фото:vk.com/spb_today

Днем 10 января на перекрестке улиц Будапештской и Белы Куна произошло ДТП с участием автомобиля марки Nissan и троллейбуса.

Пассажиры троллейбуса были вынуждены покинуть салон. По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.

«Не поделили перекресток Будапештская и Белы Куна Ниссан и троллейбус. Немного мешают проезду, пробка будет. Жертв нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

ДТП немного осложнило движение, но серьезных пробок нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.

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