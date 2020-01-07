ДТП с Mazda и Peugeot перекрыло Боровую

ДТП на пересечении Боровой улицы и набережной Обводного канала. Фото: vk.com/spb_today

ДТП на пересечении Боровой улицы и набережной Обводного канала. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.

ДТП произошло на пересечении Боровой улицы и набережной Обводного канала. По словам очевидцев, машины перегородили путь другим автомобилистам.

«Стоят и грустят. Мешают по Боровой ехать…», — отметил свидетель аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Подробности ДТП неизвестны. Сведения о пострадавших не поступали.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность на дорогах Петербурга составляет всего 1 балл. Заторы на пересечении Боровой и Обводного не наблюдаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга на проспекте Тореза 7 января произошло смертельное ДТП. Пешеход погиб под колесами Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.