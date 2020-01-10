Иномарка протаранила припаркованный автомобиль на Витебском проспекте

Днем 10 января водитель «Инфинити» протаранил припаркованный «Ниссан» на Витебском проспекте, в районе дома № 75.

По словам очевидцев, в этом районе очень скользко. Скорее всего это обстоятельство и стало причиной ДТП. В результате ДТП никто не пострадал, кроме машин, попавших в ДТП.

«На Витебском 75 в припаркованный Ниссан въехал Финик. Пострадавших нет. Очень скользко здесь», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.