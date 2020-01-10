Компания в Петербурге оштрафована на полмиллиона за подкуп

Компания в Петербурге оштрафована на полмиллиона за подкуп
Гендиректор компании поручил подчиненному сотруднику предложить подкуп в размере 600 тыс. рублей специалисту по закупкам НАО «Свеза Усть-Ижора». Фото: Pixabay

Компания «Амегастрой» оштрафована на 500 тыс. рублей после проверки прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что гендиректор организации, с целью выиграть тендер и заключить договор по монтажу инженерных сетей очистных сооружений бассейна гидротермической обработки, поручил подчиненному сотруднику предложить подкуп в размере 600 тыс. рублей специалисту по закупкам НАО «Свеза Усть-Ижора», сообщили в прокуратуре Петербурга.

Сотрудник ООО «Амегастрой» встретился с руководителем службы по закупкам, где в рабочем кабинете передал в виде аванса 50 тыс. рублей, для дальнейшей передачи должностным лицам НАО «Свеза Усть-Ижора, полномочным утверждать победителя тендера и заключать договоры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице надели наручники на сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в получении взятки. Правоохранителя задержали в четверг, 19 декабря после получения денежных средств.

коррупция прокуратура тендер
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