В Петербурге надели наручники на полицейского, бравшего взятки за покровительство по службе

В Северной столице надели наручники на сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в получении взятки. Правоохранителя задержали в четверг, 19 декабря после получения денежных средств.

Согласно данным следствия, мужчина потребовал взятку в размере 300 тыс. рублей и iPhone 11 от оперативного дежурного. Взамен на «подарки» он уверил в покровительстве по службе, а также пообещал скрыть информацию о том, что тот якобы занимался коммерческой деятельностью, которая запрещена сотрудникам МВД.

В декабре злоумышленник получил в качестве взятки 225 тыс.рублей. Однако задержали его немного позже, когда сотрудник получил остальные деньги. Все произошло сразу после того, как в авто на Магазейной улице он получил оставшиеся 152 тыс. рублей в счет обещанного смартфона.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, полицейский полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Под стражей он проведет до 18 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аресте жителя Ленобласти. Он проведет в колонии больше трех лет за присвоение земли на 60 миллионов рублей.