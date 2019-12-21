Житель Ленобласти отправится в тюрьму на 3,6 года за присвоение земли на 60 миллионов

В Ленобласти арестовали мужчину за присвоение 24 земельных участков незаконным способом. Ближайшие 3,6 года он проведет в колонии общего режима.

Согласно данным следствия, гражданин вступил в сговор с другими лицами и незаконно присвоил 24 участка земли. Фигуранты выступили номинальными собственниками участков за взятку. Он получил от сообщников доверенности и обратился в регистрирующие органы.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры области, мужчину признали виновным по статье 159 УК РФ. Также суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей.

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