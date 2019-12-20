Петроградский районный суд открылся после повторной эвакуации

Петроградский районный суд Петербурга возобновил работу после эвакуации 20 декабря. Здание дважды за день провели на наличие опасных предметов.

Повторная эвакуация началась в районе 15:49. Причиной этого стало анонимное сообщение об угрозе взрыва. Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что здание заминировано.

«Петроградский районный суд вернулся к работе. Опасных предметов не найдено», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Покинуть здание суда люди были вынуждены второй раз за день. Первая эвакуация произошла днем 20 декабря после того, как на почту суда пришло письмо с угрозами взрыва.

Помимо этого, на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ в пятницу проверили Сестрорецкий, Красногвардейский, Ленинский, Октябрьский, Приморский, Дзержинский и Василеостровский районные суды. Все сообщения о минировании оказались ложными.