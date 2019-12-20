Суды Петербурга вернулись к работе после эвакуаций

Районные суды Петербурга вернулись к работе после эвакуаций. Деятельность их была временно прервана из-за анонимных сообщений о минировании.

Письма с угрозами взрыва пришли на электронные адреса судов 20 декабря. Здания проверили на наличие опасных предметов. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Эвакуации проходили в Сестрорецком, Красногвардейском, Ленинском, Октябрьском, Приморском, Дзержинском Петроградском и Василеостровском районных судах, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за анонимных сообщений о минировании 19 декабря эвакуировали 24 тыс. 128 человек. Из них 19 тыс. 558 — дети, которые находились в детских садах. Помимо этого, на наличие взрывных устройств проверили суды, университеты, торговые комплексы, станции метро и Исаакиевский собор.