В Петербурге эвакуировали 19 тысяч детей

Волна эвакуаций, накрывшая Петербург в четверг, 19 декабря, стала одной из самых массовых за последнее время. Из-за анонимных сообщений о минировании на улицу отправили 24 тыс. 128 человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в список «минеров» попали 215 детских садов. В 86 из них проводилась эвакуация. Из зданий вывели 19 тыс. 558 детей и 3 тыс. 783 человека из числа персонала.

Помимо этого, были эвакуированы один торговый комплекс и восемь зданий судов. На других объектах решили ограничится проверками.

Правоохранители осмотрели 19 зданий судов, 215 детских садов, 11 учебных заведений, 39 торговых комплексов, 72 станции метро и Исаакиевский собор. Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было. Все сообщения оказались ложными.

Анонимы рассылают письма с угрозами взрыва с конца ноября. В среду, 18 декабря, в Петербурге эвакуировали 8 тыс. 249 человек.