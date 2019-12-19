Из-за анонимных «минеров» в Петербурге эвакуировали 8 тысяч человек

Из-за анонимных &#171;минеров&#187; в Петербурге эвакуировали 8 тысяч человек
Эвакуация в ТРК "Пик". Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге анонимные сообщения о минировании отправили на улицу 8 тыс. 249 человек. Серия эвакуаций прошла в среду, 18 декабря.

Неизвестные продолжают заваливать электронные адреса судов Петербурга сообщениями об угрозах взрыва.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне письма получили Петродворцовый, Приморский, Невский, Центральный, Адмиралтейский, Курортный и Московский районные суды.

Всего было проверено 245 объектов: семь судов, 25 медицинских учреждений, 41 торговый комплекс, 106 учебных заведений и 75 станций метро.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Все сообщения оказались ложными.

Письма с угрозами взрыва начали приходить в конце ноября. Во вторник, 17 декабря, в Петербурге эвакуировали 5 тыс. 213 человек. Всего было осмотрено 134 объекта. Решение об эвакуации было принято на 22 из них.

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Из-за анонимных «минеров» в Петербурге эвакуировали 8 тысяч человек