На пересечении Маршала Жукова и Стачек произошло ДТП. Скорая и реанимация на месте

На пересечении Маршала Жукова и Стачек произошло ДТП. Скорая и реанимация на месте
Информация о пострадавших уточняется. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 10 января на пересечении Маршала Жукова и Стачек произошло ДТП. На место происшествия приехала скорой помощи и реанимации.

Как сообщили очевидцы, водители не справились с управлением на перекрестке.

«Авария на пересечении Маршала Жукова и Стачек. Службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.

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