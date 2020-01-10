ДТП с участием ГАЗона и Daewoo произошло на Рыбинской

Вечером 10 января произошло ДТП с участием автомобиля марки Daewoo и фургона ГАЗон произошло на Рыбинской улице в Петербурге.
«На Рыбинской улице напротив дома 76 столкнулись Газон и Матиз»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Соответствующую видеозапись опубликовали очевидцы. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.