ДТП с участием ГАЗона и Daewoo произошло на Рыбинской

ДТП на Рыбинской. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП на Рыбинской. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Вечером 10 января произошло ДТП с участием автомобиля марки Daewoo и фургона ГАЗон произошло на Рыбинской улице в Петербурге.

«На Рыбинской улице напротив дома 76 столкнулись Газон и Матиз»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Соответствующую видеозапись опубликовали очевидцы. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.