Водитель бросил сломанный каршеринг поперек дороги на Бабушкина

Водитель бросил сломанный каршеринг поперек дороги на Бабушкина
Каршеринговое авто на улице Бабушкина. Фото: vk.com/spb_today

Каршеринговое авто заблокировало одну из полос на улице Бабушкина в Невском районе Петербурга. Водитель 10 января бросил машину поперек дороги.

Неизвестный неудачно воспользовался каршеринговым сервисом «Яндекс.Драйв». После небольшой поломки авто он оставил в крайней правой полосе и, похоже, ушел.

Машина стоит посреди дороги на аварийной сигнализации. Два её колеса при этом перекосило.

«Брошенный «немец» каршерингового сервиса стоит поперек дороги на «встречке» на Бабушкина, 47 с выгнутым правым колесом», — описал ситуацию один из очевидцев.

Фотографиями брошенного авто свидетели происшествия поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском проспекте водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением и помял припаркованную машину.

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Водитель бросил сломанный каршеринг поперек дороги на Бабушкина
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