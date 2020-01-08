«Уверен, что ему ничего не будет»: каршеринг помял припаркованную иномарку на Приморском

На Приморском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель не справился с управлением.

Все произошло сегодня вечером, 8 января, около дома 137/1. По словам очевидцев, водитель потерял управление, в результате чего зацепил припаркованную машину марки Kia.

«Водитель каршеринга уверен, что ему ничего не будет», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах видно, что машины получили незначительные повреждения.

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