В Москве таксист «Яндекса» избил подростка

В Москве водитель «Яндекс.Такси» избил школьника. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в понедельник вечером, 6 января. В отдел полиции обратилась 38-летняя женщина. По словам заявительницы, водитель такси избил ее 14-летнего сына.
Как сообщает РЕН ТВ, в ходе конфликта водитель несколько раз ударил подростка в живот и один раз в лицо.
К настоящему моменту правоохранителям удалось задержать подозреваемого в избиении несовершеннолетнего. Им оказался 28-летний гражданин Киргизии.
Полицейские продолжают проверку.
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