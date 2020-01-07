Житель Кудрово угнал такси в Новый год

Петербургская полиция задержала злоумышленника, который в ходе конфликта с таксистом угнал у него автомобиль во Всеволожском районе.

Ранним утром в Новый год, 1 января, в полицию поступило заявление от 30-летнего таксиста. Он рассказал, что в новогоднюю ночь неизвестные неправомерно завладели его авто «Фольксваген» после конфликта по вопросу оказания услуг такси.

По словам водителя, неизвестные сначала попросили подвезти их до проспекта Большевиков за 200 рублей, однако позже начали уговаривать его подвезти до Дальневосточного проспекта, на что таксист ответил отказом. Тогда клиент начал колотить руками по капоту авто, в результате чего между ними возник конфликт. Когда таксист вышел из машины, мужчина и женщина сели в автомобиль и уехали.

Позже авто было найдено возле дома №30 по Дальневосточному проспекту. Накануне, 6 января, полиция задержала 28-летнего жителя Кудрово, который теперь стал фигурантом уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверо в Петербурге высадили таксиста среди ночи из машины, оставив без связи и денег.