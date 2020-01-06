Четверо в Петербурге высадили таксиста среди ночи из машины, оставив без связи и денег

В Красносельском районе Петербурга двое совершили разбойное нападение на таксиста. Угрожая ножом, они оставили водителя без машины и связи на улице.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 5 января, около 23:30. В отдел полиции обратился 28-летний мужчина, подрабатывающий таксистом через приложение на автомобиле KIA. Он рассказал, что у дома 171/1 по проспекту Ветеранов к нему в машину сели четверо мужчин.

Во время поездки неизвестные начали угрожать ему ножом, накинув веревку на шею. Злоумышленники отобрали у водителя 2 тыс. рублей, а после высадили из легковушки и скрылись.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, заявитель добавил, что в машине остались документы на транспорт и 2 мобильных телефона.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Полицейские начали розыск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, похитивших у пенсионера деньги.