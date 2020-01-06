Двое похитили у пожилого петербуржца почти 30 тысяч из квартиры на Маршала Блюхера

Пенсионер обратился в полицию после обнаружения пропажи. Фото: pixabay

Пенсионер обратился в полицию после обнаружения пропажи. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестные похитили деньги из квартиры пожилого жителя. Деньги находились в серванте.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 5 января, в одном из домов по улице Маршала Блюхера. По словам 81-летнего мужчины, в его квартиру вошли двое неизвестных и похитили деньги. Сумму ущерба пенсионер оценил в 28 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту произошедшего проводится проверка. Стражи порядка начали розыск злоумышленников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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