«Интерторг» выдает сотрудникам SPAR и «Семья» зарплаты с большими вычетами

Бывшие сотрудники магазинов SPAR, «Семья» и «Идея», которые не так давно закрылись, рассказали о сумме, которую вычли из их зарплат якобы за невыполнение плана.

По словам одной из бывших сотрудниц, вычеты им объяснили потерями в магазине. Руководство подразумевает, что кто-то воровал. Так, за ноябрь женщина получила на 10 тыс. рублей меньше. Сотрудников, которые получили меньше положенного, оказалось много.

Как сообщает «Фонтанка», кто-то и вовсе не получил заработанных денег. Зарплаты перед Новым годом получили те, кто 31 числа пришел в центральный офис «Интерторга» на улице Радищева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании гендиректора «Интерторга», который хотел улететь на отдых с зарплатами работников закрывшихся магазинов. Путь мужчины прервали в Пулково.