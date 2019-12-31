Гендиректора обанкротившегося ТД «Интерторг» задержали в Пулково

Гендиректора обанкротившегося ТД &#171;Интерторг&#187; задержали в Пулково
Открытых супермаркетов Spar в Петербурге осталось всего два. Фото: Google View

Глава торгового дома «Интерторг», куда входят закрывшиеся «Spar» и «Народная 7я семья», вместо выплат сотрудникам долгов по заработной плате пытался покинуть страну.

Гендиректор «Интерторга», 50-летний Мушвиг Абдуллаев, в то время как работники закрывшихся магазинов штурмуют оставшиеся в поисках справедливости, пытался вылететь в Дубай. Полиция задержала предпринимателя в аэропорту Пулково в ночь на 31 декабря.

При этом стражи порядка не имели оснований для задержания Абдуллаева и лишь вежливо попросили проследовать с ними в отделение для разговора, пишет «Фонтанка». Бизнесмена предупредили, что его Новый год может пройти совсем не в Дубай, если около 500 сотрудников, уволенных без зарплат, не получат заработанных денег. Отметим, что задолженность супермаркетов перед работниками, в общей сложности, превышает 10 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оставшиеся без денег экс-сотрудники «Spar» столпились в ТЦ «Дунай» в ожидании выплат.

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