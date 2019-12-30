Экс-сотрудники Spar столпились у ТЦ «Дунай» и требуют зарплаты

На место уже прибыли сотрудники ОМОН. Пока что к уволенным петербуржцам никто не вышел.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем сообщает Piter.TV и делится видеозаписью. Сотни бывших сотрудником обанкротившейся сети магазинов пришли к торговому центру «Дунай» на Дунайском проспекте, так как им пообещали выплатить зарплаты. Пока что никто не вышел к людям, они не понимают, что происходят и требуют свои деньги. Как долго им придется ждать – непонятно. На место приехали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы растерзали закрывающиеся магазины Spar. Сеть объявила о глобальной распродаже перед Новым годом, а люди решили не упускать возможность сэкономить.