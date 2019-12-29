Петербуржцы растерзали закрывающиеся магазины Spar

Петербуржцы растерзали закрывающиеся магазины Spar
Фото: скриншот Вконтакте

Горожане хотят купить продукты на новогодний стол с хорошей скидкой.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Петербуржцы, узнав о закрытии магазинов Spar, нагрянули в них, чтобы закупиться продуктами к Новому году. Некоторые горожане хотят заполучить все самое свежее и лучшее, поэтому готовы чуть ли не драться. Из-за этого в магазинах Spar творится настоящий хаос – люди раскидали товары и коробки, как будто наступил апокалипсис и нигде больше скидок нет и не будет.

Очевидцы отмечают, что некоторые не стесняются есть и пить, не дойдя до кассы. Другие снимают безумие на видео и выкладывают в сеть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудников закрывшихся «Spar» уволили без зарплат. После объявления о скором уходе сети с рынка выяснилось, что некоторые работники были оформлены неофициально и трудились как аутсорсеры, то есть, по факту, «удаленно».

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