Сотрудников закрывшихся «Spar» уволили без зарплат

Сотрудников закрывшихся &#171;Spar&#187; уволили без зарплат
"На кого денег хватит, тех и рассчитаем", - процитировал начальство один из работников Spar "Фонтанке". Фото: Google View

Накануне закрытия сети супермаркетов многих сотрудников в добровольно-принудительном порядке призвали уволиться по собственному желанию, а некоторых и вовсе оставили без зарплат.

После объявления о скором уходе сети с рынка выяснилось, что некоторые работники были оформлены неофициально и трудились как аутсорсеры, то есть, по факту, «удаленно». Как пишет «Росбалт», ссылаясь на сотрудницу одного из супермаркетов «Spar», о закрытии компании коллективам сказали еще в ноябре. Работникам предложили уволиться сразу и часть согласилась, но остались и те, кто намеревался бороться за зарплату.

Тем не менее, ни юристы, ни трудовая инспекция не дают радужных прогнозов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцы «Spar», возможно, попробуют возродить бизнес. Сейчас супермаркеты переводят на новое юридическое лицо.

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