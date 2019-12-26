Магазины Spar останутся в Петербурге

Магазины Spar в Санкт-Петербурге переводят на новое юридическое лицо. Возможно, «Торговый дом «Интерторг» возродит свой бизнес в следующем году.

Новая организация под названием «Спар СПб» предложила продолжить сотрудничество арендодателям и поставщикам. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает «Фонтанка.ру». Вероятно, ТД «Интерторг» сможет возродить свое дело в 2020 году.

Однако точных сведений о планах владельца сетей магазинов «Spar» и «Народная 7я семья» нет. Напомним, что 27 декабря станет последним днем работы большинства филиалов Spar в Петербурге. Сеть планирует продолжить работу, но где и в каком формате, пока неясно. Также остается под вопросом информация о новых владельцах торговых площадей «Spar».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Интерторг» получил несколько судебных исков от поставщиков почти на миллиард рублей.