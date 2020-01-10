Зеленский поблагодарил США за поддержку в расследовании причин авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о ходе расследования крушения украинского самолета в Иране.

Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией и заявил, что США готовы содействовать в проведении расследования.

Зеленский выразил благодарность США за поддержку в расследовании причин катастрофы.

«Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании», — цитирует украинского лидера пресс-служба.

Рано утром 8 января самолет «Международных украинских авиалиний» Boeing 737 потерпел крушение под Тегераном. Украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. На борту самолета находились 176 человек. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.