Семь самолетов вылетят из Пулково с задержкой

Семь рейсов вылетят из петербургского аэропорта Пулково с опозданием. Например пассажиры прилетят в Сочи с 15-часовой задержкой.

Согласно информации с онлайн-табло Пулково, самолет авиакомпании Red Wings. рейсом Петербург — Сочи должен был вылететь еще в 8:20 утра в субботу, 4 января, однако он отправится на юг лишь в 23:05.

Самолет того же авиаперевозчика отправится в Симферополь с двухчасовой задержкой. Изначально он должен был покинуть воздушную гавань Северной столицы в 16:35.

Рейс авиакомпании S7 до Иркутска задержан на 50 минут. А вечерний рейс «Уральских авиалиний» Петербург — Екатеринбург отправится с опозданием в полтора часа.

Вылет самолета авиакомпании Air France до Парижа задержан на полчаса — его отправление запланировано на 16:20. Рейс «Победы» до Астрахани задержан на 20 минут, а рейс той же компании до Махачкалы вылетит с задержкой в 1 час и 40 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно время вылета экстренно севшего в Перми самолета Тюмень — Петербург.