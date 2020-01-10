Маршрутка с пассажирами улетела в кювет на въезде в Новое Девяткино

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Под Петербургом произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля Lada.

Авария случилась днем 10 января.

По словам очевидцев, ДТП произошло на Шоссейной улице в сторону Нового Девяткино.

Автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с маршруткой, в которой находились пассажиры. В результате столкновения маршрутка улетела в кювет.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.