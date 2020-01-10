В Петербурге машина наехала на коляску и пешехода

По предварительным данным, никто не пострадал. В инциденте винят невнимательного водителя.

Все случилось сегодня вечером, 10 января. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди не уточняют, в каком районе произошла авария. На видео заметно, как семья переходит дорогу по «зебре», горит зеленый свет. В какой-то момент на коляску наезжает автомобиль. В комментариях люди считают, что водитель и виноват в случившемся, ведь он должен был увидеть пешеходов. Очевидцы отмечают, что никто не пострадал.

«Да посмотрите получше, она побежала переходить, когда ей уже горел красный»,

— уверяет один из пользователей.

Как было на самом деле – непонятно. Сотрудники правоохранительных органов должны разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что маршрутка с пассажирами улетела в кювет на въезде в Новое Девяткино.